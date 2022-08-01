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мир

Возможное посещение Тайваня: главная интрига азиатского турне Нэнси Пелоси

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 Alexander Kazakevich
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В Пекине назвали провокацией намерения спикера Палаты представителей посетить Тайвань.
В Пекине назвали провокацией намерения спикера Палаты представителей посетить Тайвань.   -   Авторское право  AP Photo/Andy Wong

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в Сингапур. В рамках своего азиатского турне она также посетит Малайзию, Южную Корею и Японию.

В пресс-релизе говорится, что американская делегация обсудит с союзниками торговлю, безопасность в Индо-тихоокеанском регионе, последствия пандемии и климатические изменения.

Политик, занимающая третий по значимости пост в США, может также отправиться на Тайвань, несмотря на протесты Пекина. В настоящее время в Вашингтоне не подтверждали поездку Пелоси на остров. Китайский государственный таблоид Global Times не исключает, что самолёт влиятельного законодателя может приземлиться в аэропорту Тайбэя под экстренными предлогами, такими как неисправность самолета или дозаправка. 

Вашингтон и Тайбэй не поддерживают дипломатических отношений, тем не менее США обязуются обеспечивать безопасность частично признанного Тайваня перед лицом угрозы со стороны КНР.