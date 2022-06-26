Третий день соревнований: чемпионки дзюдо

В Монголии, стране великих воинов, завершился турнир Большого шлема по дзюдо, проводившийся здесь впервые. В последний день соревновались тяжеловесы. Спортсменки, принявшие участие в состязаниях, продемонстрировали потрясающее мастерство и силу.

Среди них, в весовой категории до 78 кг, – японская дзюдоистка Мами Умэки, чемпионка мира 2015 года. В финале она сразилась с израильтянкой Инбар Ланир, одной из сильнейших спортсменок в своей категории. Но Умэки оказалась опытней, и применив технику учи-мата, завоевала золотую медаль престижного турнира. Награды вручал депутат парламента Монголии Дамдин Цогтбаатар.

– В финальном поединке у моей соперницы в какой-то момент была большая инерция движения, – делится Мами Умэки. – Я решила сосредоточиться на сильном захвате, чтобы выиграть соревнование.

В категории более 78 кг монгольские болельщики возлагали надежды на свою соотечественницу Адиясурен Амар ксайхан. Пользуясь поддержкой публики и товарищей по команде, она смогла пройти в финал соревнований.

Её соперницей стала одна из сильнейших в своей категории дзюдоисток израильтянка Раз Гершко. Она применила технику бросков, которой прекрасно владеет, что позволило ей перевести борьбу в партер и применить удержание. Это лишило монгольскую спортсменку надежды завоевать золото, но не помешало проявлению взаимного дружеского расположения дзюдоисток. Медали вручал депутат парламента Монголии Бадманьямбуу Бат-Эрдэнэ.

– Каждое соревнование, на которое приходит много шумных болельщиков, добавляет адреналина, добавляет задора, желания драться, и это здорово, – говорит Раз Гершко.

Бронзовую награду в весовой категории более 78 кг завоевала Ким Хаюн из Кореи, проведя блестящий поединок. В начале года она одержала победу на Гран-при в Португалии и получила бронзовую медаль в Париже, став, безусловно, одной из самых ярких спортсменок в своей категории.

Популярность дзюдо в Монголии значительно выросла, чему во многом способствовали достижения местных спортсменов. Яркие выступления дзюдоистов на турнире Большого шлема несомненно ещё больше поднимут здесь интерес к этому виду спорта. Спасибо, Улан-Батор, за отличный турнир и до встречи в следующем году!