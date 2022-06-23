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мир

Оппозиция отвергает призыв Макрона о копромиссе

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 Надежда Дрямина
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Секретарь Компартии Франции на Фабьен Руссель на встрече с президентом Эммануэлем Макроном, 22 июля 2022 г.
Секретарь Компартии Франции на Фабьен Руссель на встрече с президентом Эммануэлем Макроном, 22 июля 2022 г.   -   Авторское право  Ludovic Marin/AP

Эммануэль Макрон призвал оппозицию к сотрудничеству и компромиссу в ходе своего первого после парламентских выборов выступления. По их итогам центристская партия президента Франции потеряла абсолютное большинство в Национальном собрании.

Но судя по реакции тех, в чей адрес звучал призыв, создать рабочую группу в ближайшее время главе государства вряд ли удастся.

Лидер альянса левых сил Жан-Люк Меланшон назвал речь Макрона "рататуем" и потребовал, чтобы премьерЭлизабет Борн представила на голосование в парламенте программу действий правительства.

**Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокорённая Франция":
**_"Не может быть другой реальности, кроме этой: исполнительная власть слаба, а Национальная ассамблея сильна благодаря своей недавно обретённой легитимности. Премьер-министр, как и во всех демократических странах на мира, должна предстать перед Национальным собранием и заручиться доверием депутатов. Если ей откажут в этом, то Борн должна уйти в отставку"._

Марин Ле Пен, чья ультраправая партия прошла в законодательнй орган с историческим результатом - 89 мандатов - написала в своём твиттере: "Макрон продолжает делать вид, что народ поддерживает его никому не понятный и не имеющий чётких очертаний проект".

По итогам выборов коалиция президента "Вместе" получила простое большинство мест в парламенте и де-юре может править страной, но на деле - ей оказывают активное противодейсвти отныне моногочисленные оппозиционные фракции.