Лесной пожар в пригороде Афин

В южном пригороде Афин Вуле оклко 300 спасателей и добровольцев всю ночь тушили природный пожар, который по неизвестной причине возник на лесистых горных склонах в районе электроподстанции. Раздуваемое ветром пламя начало быстро распространяться. В настоящее время огонь удалось взять под контроль, так как ветер утих, но в регионе установилась необычайно жаркая погода, температура воздуха прогрелась до 38 градусов Цельсия. Повреждены около 20 домов, жители двух населенных пунктов были эвакуированы и в воскресенье смогли вернуться.

В субботу на территории Греции были зарегистрированы свыше 60 пожаров. Министр гражданской обороны Кристос Стилианидис предупредил, что Грецию ожидает "очень сложное лето".