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В Абу-Даби откроют музей для философов и любопытных

 Euronews
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В Абу-Даби откроют музей для философов и любопытных
Авторское право  euronews

Абу-Даби объявил о совместном проекте с японским коллективом художников teamLab, в его рамках на острове Саадият появится уникальный мультисенсорный арт-объект teamLab Phenomena Abu Dhabi - новый перекресток технологий, науки, искусства и природы.

Магнит для любопытных

Будущий музей в СМИ уже назвали "адресом для бесконечно любопытных". Удовлетворить свою тягу к знаниям и необычным впечатлениям посетители смогут с 2024 года, когда проект будет полностью завершен. Их ждет огромное иммерсионное пространство площадью в 17 тысяч квадратных метров.

Как рассказал Тосиюки Иноко, основатель teamLab, задача его команды - расширить представления людей о планете. "Здесь, в Абу-Даби, крупном "городе будущего", мы можем эффективнее познакомить человека с идеями завтрашнего дня, для меня большая честь принять такой вызов", - отметил он.

Новый музей будет лишен правил музеев традиционных: никаких указателей (посетители должны проложить собственный путь в креативном пространстве), никаких табличек "Руками не трогать!" С экспонатами, напротив, рекомендуется взаимодействовать.

Курс на человека процветающего

Проект teamLab Phenomena Abu Dhabi станет новой жемчужиной культурного квартала Саадият, где построены или ждут открытия великолепные музеи - Лувр Абу-Даби, Гуггенхайм Абу-Даби, Музей естественной истории,  Дом семьи Авраама.

Гостям teamLab Phenomena Abu Dhabi обещают создать все условия для интеллектуальной гимнастики, музей призван развивать воображение и стимулировать любопытство. Экспозиция исследует взаимоотношения человека и окружающего мира. Архитектурное решение проекта также играет важную роль в формировании среды, в которой экспонаты могут свободно и органично развиваться, как будто они сами являются формами жизни. Опыт окажется уникальным для каждого посетителя и будет меняться с каждым посещением, открывая возможности для бесконечного исследования и выхода за пределы своего воображения.

"Phenomena будет философским местом, которое, как мы надеемся, увлечет посетителей возможностью развивать критическое интеллектуальное мышление", - говорит Мохамед Халифа Аль Мубарак, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби. - Понятия открытия, воображения и любопытства для нас - строительные блоки процветающего человеческого существа, и именно в этом суть Phenomena. Концепция музея призывает вас впитать все, что вы видите, максимально задействовать свое воображение и любопытство, а затем открыть новый мир".