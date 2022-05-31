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Румыния теряет леса

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Румыния теряет леса
Авторское право  euronews

Румыния - дом самого ценного в Европе леса с точки зрения биоразнообразия. Однако экологи предсказывают скорую катастрофу из-за незаконной вырубки.

"Некоторые  зоны буквально стерты, целые горы стоят  без леса, голые, опустевшие. Там начинается эрозия, а природа не может исцелить себя. Мы видим это в Фэгэраше, в Марамуреше, в Национальном парке Домоглед. Это беда", - говорит Габриэль Пэун, президент группы Agent Greeen.

Незащищенный лес

В Румынии -  свыше более 500 тысяч гектаров девственных и старовозрастных лесов, это больше, чем в любой другой стране Европейского Союза. 63% лесного массива находится под патронатом природоохранной программы ЕС  Natura  2000, но реальность на местах совершенно иная. Экологи говорят, что и на охраняемых участках егери вырубают стволы без анализа ситуации.

Правда, министр окружающей страны Барна Танчос  отмечает и позитивные сдвиги: "В предыдущие годы, к сожалению, мы фиксировали браконьерскую вырубку и на больших участках. Сотни гектаров уничтоженного леса! Тогда против Румынии было возбуждено дело. В последнее время столь масштабной вырубки леса у нас не случалось".

Бесценнные стволы

После многих лет хаоса только 20% лесов Румынии все еще имеют старовозрастные деревья. "Если рассуждать с точки зрения биоразнообразия, то цены этим стволам нет, - отмечает Габриэль Пэун. -  Если подойти с точки зрения экономики леса, то одно дерево стоит где-то 10 тысяч евро".

Румынские власти признают, что искоренить проблему сложно из-за настроений местного населения: для многих людей срубленный лес - единственный способ  обогрева.

"Считается что ценную древесину воруют для перепродажи компании, но это не всегда так. По статистике, более трех миллионов наших домохозяйства отапливаются дровами. И жителям таких сел все равно, получают они сертифицированные дрова или нет". - говорит Сорин Банчиу из министерства окружающей среды.

Старовозрастные леса Румынии уникальны. Она стали домом для тысяч видов животных , насекомых и растений. Еще один плюс - смягчение процесса глобального потепления.