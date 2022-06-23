English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Спорт

Американская синхронистка потеряла сознание на ЧМ в Будапеште

Access to the comments Комментарии
 Viktoria Sinkevich
euronews_icons_loading
Спасение синхронистки
Спасение синхронистки   -   Авторское право  Zsolt Szigetvary/MTVA

Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание и опустилась на дно бассейна во время выступления в финале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Её тренер, Андреа Фуэнтес, поняв что с девушкой произошло что-то плохое, нырнула в воду и спасла спортсменку. Альварес, выступающая на своем третьем чемпионате мира, не дышала, когда ее тренер с помощью нескольких человек подтащила ее к бортику бассейна. Оттуда пловчиху доставили в медицинский центр бассейна. 

Команда США позже выступила с заявлением, что с ней все в порядке

По сообщениям, это не первый случай, когда Альварес теряет сознание в бассейне.Похожая сцена разыгралась в прошлом году на олимпийском отборочном турнире в Испании. Андреа Фуэнтес так же кинулась в воду и спасла ее. Мать Альварес, Карен, сказала, что к сожалению, она видела, как это случалось с ней и раньше.

В ближайшее время синхронистку обследуют врачи. Ее тренер сказала, что, несмотря на инцидент, Анита все еще надеется выступить в финале командных соревнований.