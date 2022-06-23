Американская синхронистка потеряла сознание на ЧМ в Будапеште

Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание и опустилась на дно бассейна во время выступления в финале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Её тренер, Андреа Фуэнтес, поняв что с девушкой произошло что-то плохое, нырнула в воду и спасла спортсменку. Альварес, выступающая на своем третьем чемпионате мира, не дышала, когда ее тренер с помощью нескольких человек подтащила ее к бортику бассейна. Оттуда пловчиху доставили в медицинский центр бассейна.

Команда США позже выступила с заявлением, что с ней все в порядке

По сообщениям, это не первый случай, когда Альварес теряет сознание в бассейне.Похожая сцена разыгралась в прошлом году на олимпийском отборочном турнире в Испании. Андреа Фуэнтес так же кинулась в воду и спасла ее. Мать Альварес, Карен, сказала, что к сожалению, она видела, как это случалось с ней и раньше.

В ближайшее время синхронистку обследуют врачи. Ее тренер сказала, что, несмотря на инцидент, Анита все еще надеется выступить в финале командных соревнований.