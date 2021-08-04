Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли 14-е "золото" России. В среду они победили в соревнованиях дуэтов с результатом 195,9079 балла. Второе место заняли китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499), третье - Марта Федина и Анастасия Савчук из Украины (189,4620).

Благодаря девушкам, сборная Олимпийского комитета России снова поднялась на пятую строчку в медальном зачёте (правда, вскоре после снова опустилась на шестое место). С 2000 года российские синхронистки неизменно увозят золото с Олимпиад и в состязании дуэтов, и групп.

Светлана Ромашина стала сегодня шестикратной олимпийской чемпионкой, обойдя по числу побед на Олимпииадах Наталью Ищенко, в активе которой пять наград высшего достоинства.

"Таких спортсменов просто единицы. Это колоссальный труд, она десятки лет шла к этому результату". Наталья Ищенко / ТАСС

В активе 31-летней Ромашиной также 21 победа на чемпионатах мира, 13 - на чемпионатах Европы. Её тезка стала двукратной олимпийской чемпионкой. 27-летняя Светлана Колесниченко также 16-кратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы.

Групповые соревнования по синхронному плаванию пройдут 6-7 августа, Ромашина идет за седьмым олимпийским золотом.