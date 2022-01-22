Подземное плавание

Плавание в недрах земли: такая задача была поставлена перед участниками оригинальной эстафеты, организованной на серебряном руднике в Силезии на юго-западе Польши. Вызов приняли 300 пловцов. Им предстояло преодолеть дистанцию в темноте при температуре 6 градусов. Но столь экстремальные условия не охладили пыл бравых спортсменов. После заплыва они с восторгом делились впечатлениями:

"Эта вода такая мягкая! Вы чувствуете её всем телом. Это почти духовный, фантастический опыт!"

Участникам предстояло лавировать меж каменных стен на 30-метровой глубине под землей. Среди них был и Петр Бьянковский, опытный пловец, переплывший Ла-Манш. Он счёл такое испытание очень полезным для тренировок:

"Это потрясающий опыт. Я бы порекомендовал всем, кто думает о пересечении Ла-Манша, тренироваться здесь, в этой темноте. Я начал пересекать Ла-Манш около полуночи, так что здесь можно попрактиковаться. Это очень удобно".

Купание в шахте посреди зимы - оригинальный и освежающий опыт для любителей приключений.