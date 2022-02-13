Супербоул: спорт и шоу

"Цинциннати Бенгалс" и "Лос Анджелес Рэмс" встречаются в воскресенье в финале Супребоула - матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Решающая битва за кубок Винса Ломбарди пройдёт на стадине СоФи в Калифорнии.

"Лос-Анджелес Рэмс" надеется у себя дома повторить успех 2000-го года, когда команда в первый (и пока в последний) раз стала чемпионом. А вот "Бенгалс" ни разу ещё кубок не выигрывали и намерены не упустить свой шанс.

Супербоул в Америке - главное спортивное событие года, а вместе с сопутствующими ему празднованиями давно уже стал де-факто национальным праздником.

Кроме спортивнойсоставляющей Сопербоул - это и грандиозный спектакль, масштабное культовое медиа-событие, в котором принимают участие известные американские певцы и актеры. Так, гимн США перед началом матча на этот раз исполнит Микки Гайтон, а Джене Айко споёт " Америка прекрасная".

Во время большого перерыва пройдёт традиционное мини-шоу с участием звезд рок- и поп-музыки - Доктора Дре, Эминема, Мари Блайдж и "Снуп Гёрл".

С помощью Супербоула в США надеются перезапустить шоу-машину, застопорившуюся из-за эпидемиологического кризиса. А сам финал, как и предыдущие игры плей-офф, обещает быть очень напряжённым.