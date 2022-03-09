Спортивные достижения катарских женщин

Катарские спортсменки всё чаще становятся образцом для подражания для подрастающего поколения. Как они добиваются успеха на своем поприще?

Успехи на поле для гольфа

Ясмиан Ганем вошла в состав сборной Катара по гольфу в 2008 г. Ясмиан уверена, что в Катаре в настоящее время многое делается для появления нового поколения талантливых гольфистов. Она сама дает уроки гольфа для девушек в стенах катарских вузов. Гольф-клуб в Дохе, в котором тренируется Ясмиан, открылся в 1996 г., с самого начала открыв свои двери для женщин. Здесь есть группы для начинающих, опытных и профессиональных гольфисток.

Самое старое поле для гольфа в городе уже использует технологию Toptracer. Гольф-клуб Education City открылся в 2019 г., предлагая публике 8 тысяч часов обучения в год. Здесь обучается немало женщин.

Стартовая площадка для талантов

Женский спортивный комитет Катара призван поддерживать и развивать возможности для женского спорта. Его председатель, Лолва Аль-Марри, имеет ясное видение будущего женского спорта. И знает, что сделать, чтобы это видение стало реальностью:

«Женский спортивный комитет Катара выполняет две задачи. Во-первых, он работает с национальными федерациями и Олимпийским комитетом при подготовке спортивных команд для участия в Олимпиадах. А, во-вторых, он поощряет занятие спортом, превращение его в образ жизни. У нас существует круглогодичные спортивные программы для женщин всех возрастов».

Достичь финишной линии

Мариам Фарид — катарская звезда легкой атлетики. В 16-летнем возрасте она входила в группу поддержки катарской заявки на проведение чемпионата мира по легкой атлетике. По ее словам, «нужно, чтобы больше женщин имели возможность смотреть соревнования».

Попасть в цель

Рим Аш-Шаршани начала заниматься стендовой стрельбой, когда ей было 15 лет. Сейчас ей уже за 20 и она бронзовый финалист чемпионата мира. Он входит на сборную Катара: «Я хочу попасть на Олимпиаду, пройти отбор на нее, и завоевать золотую медаль, чтобы гордиться тем, что я выбрала этот вид спорта, чтобы мною гордились моя семья и страна».

Добиться успеха с опорой на близких людей

Tala Abujbara Luis Acosta/AFP

Тала Абуджбара любят проводить время на воде. Она была первой катаркой, принявшей участие в соревнованиях по гребле на Олимпиаде в Японии.