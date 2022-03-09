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Qatar 365

Спортивные достижения катарских женщин

 Miranda Atty
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Спортивные достижения катарских женщин
Авторское право  euronews

Катарские спортсменки всё чаще становятся образцом для подражания для подрастающего поколения. Как они добиваются успеха на своем поприще?

Успехи на поле для гольфа

Ясмиан Ганем вошла в состав сборной Катара по гольфу в 2008 г. Ясмиан уверена, что в Катаре в настоящее время многое делается для появления нового поколения талантливых гольфистов. Она сама дает уроки гольфа для девушек в стенах катарских вузов. Гольф-клуб в Дохе, в котором тренируется Ясмиан, открылся в 1996 г., с самого начала открыв свои двери для женщин. Здесь есть группы для начинающих, опытных и профессиональных гольфисток.

Самое старое поле для гольфа в городе уже использует технологию Toptracer. Гольф-клуб Education City открылся в 2019 г., предлагая публике 8 тысяч часов обучения в год. Здесь обучается немало женщин.

Стартовая площадка для талантов

Женский спортивный комитет Катара призван поддерживать и развивать возможности для женского спорта. Его председатель, Лолва Аль-Марри, имеет ясное видение будущего женского спорта. И знает, что сделать, чтобы это видение стало реальностью:

«Женский спортивный комитет Катара выполняет две задачи. Во-первых, он работает с национальными федерациями и Олимпийским комитетом при подготовке спортивных команд для участия в Олимпиадах. А, во-вторых, он поощряет занятие спортом, превращение его в образ жизни. У нас существует круглогодичные спортивные программы для женщин всех возрастов».

Достичь финишной линии

Мариам Фарид — катарская звезда легкой атлетики. В 16-летнем возрасте она входила в группу поддержки катарской заявки на проведение чемпионата мира по легкой атлетике. По ее словам, «нужно, чтобы больше женщин имели возможность смотреть соревнования».

Попасть в цель

Рим Аш-Шаршани начала заниматься стендовой стрельбой, когда ей было 15 лет. Сейчас ей уже за 20 и она бронзовый финалист чемпионата мира. Он входит на сборную Катара: «Я хочу попасть на Олимпиаду, пройти отбор на нее, и завоевать золотую медаль, чтобы гордиться тем, что я выбрала этот вид спорта, чтобы мною гордились моя семья и страна».

Добиться успеха с опорой на близких людей

Luis Acosta/AFP
Tala AbujbaraLuis Acosta/AFP

Тала Абуджбара любят проводить время на воде. Она была первой катаркой, принявшей участие в соревнованиях по гребле на Олимпиаде в Японии.

Если у кого-то нет рядом человека, который мог бы поддержать, знайте, что я, здесь в небольшом уголке Земли, в Катаре, болею за вас и надеюсь на то, что вы сможете достичь того, о чем мечтаете.
Тала Абуджбара