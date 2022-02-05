Аргентина: число жертв отравления кокаином возросло до 24

В пригороде Буэнос-Айреса аргентинская полиция задержала 13 наркодилеров, предположительно связанных с дистрибуцией кокаина, от отравления которым ранее погибли 24 человека. Еще 23 до сих пор находятся в больницах.

Между тем друзья и близкие задержанных протестуют уже несколько дней: они уверены, что обвиняемые лишь мелкие дилеры, либо вообще невиновны.

"Группа людей продает наркотики рядом с моим домом. Почему бы полиции их не поискать? Вместо этого они хватают невиновных, которые не имели к этому никакого отношения. Как нам найти деньги на адвоката, если нам нечего есть?", — говорит бабушка одной из задержанных Лусия Гальосо.

Полиция предполагает, что кокаин, после употребления которого к врачам обратились более двухсот человек, был смешан с другим токсичным веществом. Каким — пока не известно.

"Будущее Аргентины — это мир, в котором сформировались олигополии этих банд. То, что мы начинаем видеть в Росарио, распространится и по Буэнос-Айресу, и по провинции вокруг него, да и по всей стране", — опасается федеральный прокурор Моника Куньярро.

В последние годы в Аргентине употребляют все больше наркотиков. Если в середине 1980-х полиция изымала полтонны кокаина в год, в 2017 это количество возросло до 12 тонн.

По оценкам властей, в Буэнос-Айресе и его пригородах ежедневно продается 250 тысяч доз наркотиков.