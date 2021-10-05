Боливия: беспорядки из-за коки

В столице Боливии полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации фермеров, выращивающих коку. Они пытались прорваться на главный рынок, где торгуют этим растением. Стражи порядка заявляют, что применили спецсредства в ответ на то, что манифестанты закидали их пиротехникой.
Крестьяне со всей страны уже несколько месяцев требуют права продавать свою продукцию на рынке Ла-Паса: сейчас туда пускают только членов столичной ассоциации фермеров. Всего в Боливии около 100 тысяч хозяйств, которым разрешено выращивать листья коки.
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