В январе в широкую продажу поступит книга ивестной мексиканской журналистки Анабель Эрнандес под названием "Эмма и другие женщины наркокартелей".

Анабель Эрнандес уже долго время специализируется на расследованиях коррупции и незаконного оборота наркотиков в Мексике. В своей новой книге она рассматривает роль женщин в организованной преступности, в частности, это роль Эммы Коронель Айспуро, жены мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.

"Жёны играют важную роль, потому что оказывают эмоциональную, психологическую, сексуальную поддержку таким мужчинам. Эти женщины могут быть как жертвами, так и виновными в совершении преступлений. Они являются сексуальными объектами, но и сами наркобароны для них могут быть тем же самым. они тоже получают выгоду, они не просто жертвы", — говорит автор.

На прошлой неделе Эмма Коронель Айспуро была приговорена к трем годам заключения в США и четырем годам последующего надзора. По словам Анабель Эрнандес, такой мягкий вердикт говорит о том, что жена наркобарона согласилась на сотрудничество со следствием, тем самым подвергнув себя опасности.