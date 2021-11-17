Меркель столкнулась с критикой в ЕС за переговоры с Лукашенко

В Вильнюсе и Варшаве раскритиковали уходящего канцлера Германии Ангелу Меркель за телефонные переговоры с Александром Лукашенко о миграционном кризисе. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявляет о недопустимости торга с Минском, тем более от имени ЕС.

По его словам, Европа может лишь настаивать на безопасном возвращении домой всех мигрантов, «приглашённых Лукашенко».

Хуже всего то, что, несмотря на все наши старания, диалог с диктатором позволяют превратить в настоящие переговоры. Мы сможем сказать, что требовали освободить людей, но тем не менее он продиктует свои условия. Похоже, так и происходит. Плохо ещё и то, что этот диктатор пытается легитимизировать себя. Больше года его не признавали, с ним никто не говорил, а теперь с ним ведут диалог. Габриелюс Ландсбергис министр иностранных дел Литвы

С критикой Меркель выступила и бывшая премьер-министр Польши, евродепутат Беата Шидло. По её словам, исполняющая обязанности канцлера нарушила правила ЕС. Цитата: “Такое поведение напоминает худшие моменты в истории, когда страны Центральной Европы воспринимали исключительно как предмет политического торга”.

Эстония тем временем мобилизует резервистов и начинает строительство забора с колючей проволокой на границе в Россией, а британский премьер-министр Борис Джонсон предостерегает Москву, как он выразился, от «трагической ошибки военного авантюризма». По его словам, Лондон должен удостовериться, что все понимают реальную цену просчёта в условиях роста напряжённости на границах Польши и Украины.