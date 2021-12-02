"Благодарность и смирение" Ангелы Меркель

Эпохи Ангелы Меркель заканчивается под звуки военного оркестра. В Берлине во внутреннем дворе здания министерства обороны ФРГ состоялась торжественная церемония, посвященная уходу с поста канцлера страны, которая занимала эту должность в течение 16 лет.

"Сегодня, находясь перед вами, я прежде всего чувствуют благодарность и смирение. Смирение перед должностью, которую мне было позволено занимать так долго. И благодарность за то доверие, которое мне было позволено испытать", — заявила Ангела Меркель.

Из-за санитарных ограничений в церемония приняли участие всего 200 гостей.

По традиции Ангела Меркель заказала оркестру три песни, одной из них них стал хит времен Восточной Германии "Ты забыл цветную плёнку" в исполнении панк-певицы Нины Хаген.

Меркель еще несколько дней будет оставаться исполняющей обязанности канцлера. Заседание Бундестага ФРГ, на котором депутаты проголосуют по кандидатуре Олафа Шольца на должность нового канцлера, состоится в 8 декабря.