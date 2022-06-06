"У нас есть более важные сражения": Украина уступила Уэльсу место на ЧМ-2022

Уэльс одолел Украину с минимальным счетом 1:0 и впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира.

Антигероем матча стал капитан украинской сборной Андрей Ярмоленко, срезавший головой мяч в свои ворота в попытке отбить удар Гарета Бейла.

Для украинских болельщиков, чья сборная остановилась в одном шаге от поездки в Катар, вера в победу сохранялась до финального свистка. Но несмотря на многочисленные попытки отыграться им так и не удалось.

Павел, болельщик:

— Разочарование. Многие верили в победу, она была так нужна украинскому народу.

Игорь, болельщик:

— Жизнь продолжается. И сегодня у нас более важные сражения не на футбольном поле, а на поле боя. Вооруженные силы Украины действительно подали пример, как нужно воевать на своем поле боя.

Таким образом Уэльс попадет в группу B турнира, который начнется в Катаре в ноябре, вместе с Англией, США и Ираном.