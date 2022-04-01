Итоги жеребьевки ЧМ по футболу в Катаре

В Дохе состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира чемпионата мира по футболу. В матче открытия сборная Катара сыграет с командой Эквадора. Игра пройдет 21 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе "Аль-Байт". Команды Катара и Эквадора попали в группу А. Вместе с ними в одном квартете сыграют Нидерланды и Сенегал.

В целом эксперты отмечают довольно ровный состав групп, хотя особо выделяют группу Е, куда попали признанные гранды мирового футбола - сборные Германии и Испании. С ними за выход в плей-офф поспорят команды Японии, а также сильнейший в противостоянии Коста-Рики и Новой Зеландии.

Действующий чемпион мира сборная Франции выступит в группе D с командами Дании и Туниса. Еще один ее соперник определится позднее.

К фаворитам предстоящего турнира также относят команды Англии, Бразилии и Аргентины. А вот действующие чемпионы Европы итальянцы чемпионат мира пропустят, причем во второй раз подряд.

Не выступят в Катаре и россияне которых отстранили от международных соревнований на стадии плей-офф в связи с вторжением России на Украину.

Всего чемпионате примут участие 32 команды. Соревнования начнутся 21 ноября и продлятся до 18 декабря.

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