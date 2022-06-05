Сборная Украины не попала на чемпионат мира в Катаре

Футболисты сборной Уэльса победили команду Украины со счетом 1:0 в финальном матче раунда плей-офф и завоевали последнюю от Европы путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Судьбу встречи решил досадный автогол нападающего украинцев Андрея Ярмоленко на 34-й минуте. Он срезал мяч головой в собственные ворота после навеса со штарфного Гарета Бэйла.

В последний раз команда Уэльса играла в финальном турнире мирового первенства в 1958 году, когда в четвертьфинале уступила сборной Бразилии - 0:1.

Украинские футболисты не могут выйти в финальную часть с 2006 года - тогда они дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Италии - 0:3.

На чемпионате мира в Катаре сборная Уэльса выступит в группе B, ее соперниками станут команды Англии, Ирана и США. Первый матч мирового первенства сборная Уэльса проведет 21 ноября против американцев.

Изначально раунд плей-офф должен был начаться 24 марта, однако 8 марта ФИФА одобрила просьбу Украинской федерации футбола о переносе игры на 1 июня из-за невозможности организовать поездку и тренировки национальной команды. В полуфинальном раунде украинцы выиграли у шотландцев со счетом 3:1, а валлийцы победили австрийцев - 2:1.

Сборная России должна была сыграть в полуфинале раунда плей-офф против команды Польши, однако 28 февраля, через несколько дней после российского вторжения в Украину, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В итоге поляки в финале победили сборную Швеции и вышли на мировое первенство.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.