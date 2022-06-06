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Россия

Масштабные учения Тихоокеанского флота

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Фрегат (БПК) "Маршал Шапошников"
Фрегат (БПК) "Маршал Шапошников"   -   Авторское право  Кадр из видео МО РФ (via EVN)

Российский Тихоокеанский флот проводит масштабные учения. В манёврах задействованы десятки кораблей и самолётов. Военные отрабатывают, как сообщается, отражение воздушной атаки, поиск подводных лодок и преодоление заминированной акватории.

На прошлой неделе в минобороны России сообщили, что до конца года ТОФ пополнят шесть кораблей — три подлодки, из которых две атомные, корвет и два тральщика.

В последнее время Тихоокеанский флот регулярно проводит учения разных масштабов. При этом СМИ не исключают, что к нынешним манёврам могут присоединиться и китайские моряки. Они также регулярно выходят в Южно-Китайское и Японское моря на фоне обострения ситуации в этих регионах. В конце мая, например, манёвры были приурочены к визиту президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.

В то же самое время свои учения в том районе проводили совместно корабли Японии и США.