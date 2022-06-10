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Россия

Россия провела учения в Тихом океане на фоне напряжённости в отношениях с Японией

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 Андрей Позняков
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Учения российского Тихоокеанского флота в июне 2022
Учения российского Тихоокеанского флота в июне 2022   -   Авторское право  Кадр из видео министерства обороны России via AP

Россия провела крупные военные учения в Тихом океане. Как сообщают в министерстве обороны, в манёврах была задействована группировка, состоящая из нескольких десятков боевых кораблей, а также около 20 самолётов и вертолётов Тихоокеанского флота. Военные проводили стрельбу по учебным целям и отрабатывали взаимодействие при поиске подводных лодок условного противника.

Учения проходили неделю на фоне охлаждения отношений между Москвой и Токио. В японском министерстве обороны заявляли, что внимательно следят за активностью российского флота, в частности, за группировкой, оказавшейся менее чем в 200 км от острова Хоккайдо. В Токио расценили учения как «демонстрацию силы при продолжающейся агрессии против Украины».

Видеомонтаж • Андрей Позняков