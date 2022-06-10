Россия провела крупные военные учения в Тихом океане. Как сообщают в министерстве обороны, в манёврах была задействована группировка, состоящая из нескольких десятков боевых кораблей, а также около 20 самолётов и вертолётов Тихоокеанского флота. Военные проводили стрельбу по учебным целям и отрабатывали взаимодействие при поиске подводных лодок условного противника.

Учения проходили неделю на фоне охлаждения отношений между Москвой и Токио. В японском министерстве обороны заявляли, что внимательно следят за активностью российского флота, в частности, за группировкой, оказавшейся менее чем в 200 км от острова Хоккайдо. В Токио расценили учения как «демонстрацию силы при продолжающейся агрессии против Украины».