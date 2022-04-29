Шведская армия готовится отразить "русское вторжение"

Благодаря дипломатической поддержке со стороны посольств Германии и Франции, я получил разрешение от вооруженных сил Швеции посетить военный объект на Готланде, стратегически важном острове посреди Балтийского моря. Здесь я встретил молодых солдат, тренирующихся в хвойном лесу, танки, ненадолго прячущиеся за скалами, а затем снова продолжающие движение в направлении траншеи, отделяющей небольшую рощу от обширного поля. Это напоминало военный балет, в котором каждый боец действовал в едином механизме отделения. Вдруг в поле показались какие-то силуэты, после чего командир отделения Беньямин отдал приказ: “Огонь!”

К счастию у меня были с собой затычки для ушей, потому что солдаты использовали боевые патроны. Учения, в которых принимали участие как профессиональные военные, так и новобранцы, продолжались целый день. Речь шла о передаче боевого опыта. Легендой учений была высадка у аэропорта острова неприятельского воздушного десанта.

После окончания Холодной войны Швеция демилитаризировала остров. Но когда Россия заняла Крым в 2014 году, шведское правительство пересмотрело оценку угрозы для Готланда и разместило здесь несколько сотен солдат. Сейчас Швеция ускорила перевооружение военных на острове.

“Я бы хотел иметь больше средств ПВО, я бы хотел иметь больше танков, - говорит командир полка Магнус Фруквалл. - Но я хотел бы подчеркнуть, что Готланд можно защитить и он будет защищен”.

В то, что Россия может захватить Готланд верит пресс-секретарь по вопросам внешней политики оппозиционной партии Moderaterna Ханс Валлмарк. Поэтому он выступает за скорейшее вступление Швеции в НАТО.

Русские уже ненадолго захватывали Готланд в 1808 г. Сейчас звучат спекуляции, что Россия может захватить Готланд, чтобы разместить на нем ЗРК С-400 и получить контроль над всем Балтийским морем.

Швеция и Финляндия входят в ЕС, но не в НАТО. Сейчас в связи с украинской войной всё больше людей высказываются за отказ от многолетнего принципа неприсоединения. Это может изменить позицию шведского правительства. Вероятно, в ближайшее время обе страны вступят в североатлантический военный блок.