20 российский боевых кораблей прошли через льды мимо Японии

Тихоокеанский флот России проводит масштабные учения в районе Курильских островов. Стрельбы продлятся до конца месяца. В рамках манёвров два десятка кораблей и судов прошли через льды в проливе Лаперуза из Японского моря в Охотское. Среди прочего, как отмечается, тщательно отрабатываются действия противодиверсионных сил.

В Москве заявляют, что в рамках планов военной подготовки в начале года учения разного масштаба проходят на всех флотах, в том числе в Атлантике и на Средиземноморье.

В Японии против тихоокеанской части российских учений выразили протест. Как раз в понедельник в стране отмечали "День Северных территорий", как там называют южные Курильские острова. В Токио заявили, что усиление военного присутствия России в том районе "неприемлемо".

В российском МИДе протест отвергли, а в Кремле заявили, что беспокойство японской стороны "излишне".