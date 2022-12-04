Англия и Франция вышли в четвертьфинал ЧМ-2022

Дубль Килиана Мбаппе и гол Оливье Жиру вывели сборную Франции в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. В матче против Польши действующие победители турнира повели в счете в самом конце первого тайма - Жиру забил с филигранного паса Мбаппе и стал лучшим в истории бомбардиром французской сборной. Во втором тайме Мбаппе двумя красивыми голами развил преимущество своей команды. Польша избежала поражения с крупным счетом уже в компенсированное время - Роберт Левандовский забил с пенальти.

Следующим соперником французов будет Англия, которая также забила в 1/8 три гола, в ворота Сенегала, но не пропустила ни одного. В конце первого тайма после быстрых атак отличились Джордан Хендерсон и Харри Кейн. Для Кейна этот гол стал 52-м в составе сборной Англии и он всего голевой шаг уступает рекорду Уэйна Руни. Во втором тайме довершил разгром Сенегала 21-летний латераль "Арсенала" Букайо Сака. Матч принципиальных соперников - Англии и Франции - пройдет в субботу.