Канны-2022: триумф европейского кино

Главную награду 75-го Каннского кинофестиваля получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда. В 2017 году шведский режиссёр уже удостаивался "золотой пальмовой ветви" за киноленту "Квадрат".

Южнокорейский актёр Сон Кан-хо был признан исполнителем лучшей мужской роли за свою работу в картине "Брокер", которую снял японский режиссер Хирокадзу Корээда.

Приз за лучшую женскую роль получила актриса из Ирана Захра Амир Эбрахими, снявшаяся в картине "Священный паук", шведского режиссера иранского происхождения Али Абасси.

Рубен Эстлунд, шведский кинорежиссёр:

"Говоря об отличии европейского кино от американского или англосаксонского, отмечу, что первое мне нравится тем, что в нём мы всегда фокусируемся на вопросах, волнующих общество. В европейском кино мы рассуждаем о том, как нам усовершенствовать общество, что нам в нём не нравится, что нужно изменить. То есть кинематограф_— это метод, инструмент для того, чтобы улучшить что-то. Ведь бессмысленно снимать фильмы, если нет желания что-то менять или усовершенствовать. Вот такое оно - европейское кино"._

"Треугольник печали" — сатирическая драма, безжалостно атакуюшая сверхбогатых и влиятельных пассажиров роскошного судна, которого ждёт участь "Титаника".

Фильм совместного производства Швеции, Германии, Турции и Франции.

Фредерик Понсар, журналист Еuronews:

"Каннский кинофестиваль с размахом отпраздновал своё 75-летие, отметив также возвращение кино на большие экраны показами фильмов со всего мира. Но больше всего на киносмотре 2022 года чествовали Европу и европейское кино. Золотая пальмовая ветвь ушла шведу Рубену Эстлунду за фильм "Треугольник печали". Гран-при разделили бельгийский режиссёр Лукас Донт за картину "Близко" и француженка Клер Дени за "Звёзды в полдень".

"Приз жюри присуждён киноработе **"Восемь гор"**— бельгийских режиссёров Шарлотты Вадермерш и Феликса ван Горнингена, а также картине под названием "Иа" 84-летнего мастера польского кинематографа Ежи Сколимовского. Всё это говорит о современном характере и разнообразии европейского кино".