"Творческая Европа" в Каннах

Каннский кинофестиваль – это не только знаменитая красная ковровая дорожка. За зданием Дворца фестивалей находится кинорынок и международная деревня. В этом году сюда съехались деятели киноиндустрии из 80 стран мира. Европейская комиссия представлена площадкой Creative Europe Media («Творческая Европа»), которая стала местом встречи всех профессионалов аудиовизуальной отрасли из стран ЕС, где они могут обсудить проблемы и тенденции рынка после двух лет, отмеченных пандемией. Это место встречи искусства и бизнеса. Поясняет Марго Лакост, менеджер Europe Creative Desk:

– Европейская комиссия и её программа «Творческая Европа» очень рады возвращению в Канны вместе со всей международной индустрией. И мы очень гордимся тем, что в этом году представляем здесь пятнадцать фильмов, три из которых участвуют в конкурсе, а также тем, что фильмы участвуют во всех конкурсах фестиваля. Мы также взаимодействуем с рынком, бизнес вновь набирает обороты, и мы подготовили площадку, где всегда многолюдно, где профессионалы из стран ЕС могут встречаться и договариваться о совместных проектах.

Среди фильмов, получивших поддержку «Творческой Европы», – «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, в 2017 году получившего Золотую пальмовую ветвь за ленту «Квадрат». Герои его нового фильма – очень богатые люди, путешествующие на роскошной яхте, напоминающей «Титаник»...

Сейчас перед европейскими странами стоит немало проблем, среди которых продолжающийся цифровой сдвиг, последствия пандемии, а также сложная геополитическая ситуация в связи с украинским кризисом.

– Что касается киноиндустрии и демонстрации фильмов в Каннах, то Еврокомиссия вместе с кинофестивалем и кинорынком предпринимала усилия для поддержки Украины, – продолжает Марго Лакост. – Так что в этом году здесь открыт украинский павильон, и мы стремились пригласить много профессионалов и представить побольше проектов. Такая украинская направленность позволила продемонстрировать, насколько активна украинская аудиовизуальная индустрия.

В этом году для участия в Каннском фестивале были отобраны несколько украинских фильмов, среди которых «Видение бабочки» в рамках конкурса «Особый взгляд». Главная героиня оказалась в плену в Донбассе, а освободившись, пытается начать новую жизнь.