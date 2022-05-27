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Великобритания

Роман об Индии - лауреат Букера

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 Кнарик Хачатрян
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Гитанджали Шри и Дэйзи Рокуэлл
Гитанджали Шри и Дэйзи Рокуэлл   -   Авторское право  David Cliff/ Associated Press

Индийская писательница Гитанджали Шри и американская переводчица Дейзи Роквелл получили в четверг Международную Букеровскую премию за роман «Песчаная могила». История 80-летней женщины, пересекающей границу, стала первой книгой, написанной на хинди и переведённой на английский язык, получившей эту престижную награду. Призовой фонд в размере 50 000 фунтов стерлингов (63 000 долларов США) Шри и Роквелл разделили между собой.

"Блестящий роман об Индии и ее разделении",  - так описали книгу члены жюри.