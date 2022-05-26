В столице Чили открывается выставка "Искусство Бэнкси: без ограничений", посвящённая произведениям анонимного уличного художника. Более 150 работ, включая оригиналы, принты, скульптуры и инсталляции.
После Сантьяго выставка отправится в тур по Южной Америке — в Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Боготу и Мехико.
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