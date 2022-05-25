Гигантское произведение стрит-арта - изображение Девы Марии с противотанковой ракетой - появилось на многоэтажном доме в Киеве.
Граффити под названием «Святая Джавелина» - по названию американского ПТРК Javelin ("Дротик"), который активно поставляется в Украину - создано арт-группой «Кайлас-В».
По словам авторов, граффити «предназначено для сбора средств для Украины», продолжающей борьбу с российским вторжением.
Пресс-секретарь Яна Волк сообщила, что на данный момент собрано 2 миллиона долларов.
Во вторник были замечены художники, работающие над росписью. По словам Волк, по вечерам для работы на площади 160 кв. м используется проектор.
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