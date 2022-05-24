Украина: три месяца войны

Ровно три месяца назад жители Украины проснулись от звука сирен и взрывов: началось российское вторжение. В Москве его до сих пор называют "специальной военной операцией". По мнению украинских и западных аналитиков, Кремль рассчитывал на стремительный и почти бескровный бросок по крымскому сценарию, но не ожидал ни решительного сопротивления украинцев, ни единодушного противодействия мирового сообщества; а в российской армии выявились серьёзные проблемы с логистикой.

К Киеву российские войска подошли в первые же дни, в городе ежечасно ожидали появления танков на улицах. Харьков больше двух месяцев оставался в осаде под обстрелами. Но в итоге российские войска не смогли взять эти города и практически полностью покинули северо-восток Украины.

На юго-востоке российская армия дошла до Херсона, но встретила сильнейшее сопротивление в Мариуполе: город оборонялся месяц, а защитники завода "Азовсталь" держались ещё полтора. Горожане всё это время жили в условиях блокады без самых базовых санитарных удобств.

Оперативные цели Кремля становились всё скромнее. Сейчас наиболее интенсивные бои разворачиваются в Донбассе. Но там российские войска и формирования самопровозглашённых республик достигли лишь скромных успехов.

Украина после начала российского вторжения получила единодушную поддержку мирового сообщества: страны запада принимают миллионы беженцев и поставляют Украине оружие.

Во вторник глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что перелом должен наступить в августе — когда ВСУ получат достаточно тяжёлого вооружения — а к концу года украинцы рассчитывают войти в Крым.

На этом фоне российскую сторону обвиняют в совершении военных преступлений — массовых убийствах мирных жителей, символом чего стала Буча — пригород Киева.