Война в Украине: день 94-й

Российское командование подтвердило в субботу захват ключевого района Лиман на востоке Украины, перекрёстка, открывающего дорогу к крупным городам Славянску и Краматорску. Захват Лимана также даст Москве доступ к многочисленным автомобильным и железнодорожным мостам через реку Северский Донец, которая до сих пор мешала продвижению российской армии в Донбассе.

Игорь Конашенков, глава пресс-службы Минобороны России:

"В результате совместных действий подразделений народного милиции Донецкой Народной Республики и российских Вооруженных Сил полностью освобождён от украинских националистов город Красный Лиман".

В Киеве эту информацию не подтверждают, украинские военные в субботу заявили, что российские войска активизировали наступление на востоке Донбасса, пытаясь взять под контроль ключевые населённые пункты.

Александр Штапун, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявил, что Россия стремилась закрепиться в Лимане, не прекращая обстрел этой территории и нанося авиаудары:

"На донецком направлении противник ведёт активные наступательные действия. Продолжается обстрел наших частей на линии соприкосновения, наносятся ракетные удары. Возросла интенсивность действий, в том числе оперативно-тактической и армейской авиации. На лиманском направлении противник продолжает обстрел из миномётов и систем залпового огня в районе населённых пунктов Озерное и Диброва и наносит удары с воздуха".

Москва также сообщила, что российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно провел испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морской цели. По данным Минобороны РФ, ракета была запущена из акватории Баренцева моря и поразила цель, расположенную в Белом море.

Президент России Владимир Путин назвал "Циркон" частью нового поколения непревзойденных систем вооружений. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться со скоростью, в 9 раз превышающей скорость звука, и в прошлом году Россия уже проводила испытательные пуски "Циркона" с военных кораблей и подводных лодок.