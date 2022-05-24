Украина отмечает три месяца с начала российского вторжения.
У почтового отделения в городе образовалась гигантская очередь: в продажу поступили специальные антивоенные почтовые марки и открытки, в частности, с изображением украинского солдата, показывающего средний палец российскому военному кораблю у острова Змеиный.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии запуска серии, в которой будет выпущено пять миллионов марок.
На Михайловской площади в Киеве - "выставка" под открытым небом, на обозрение киевлян представлена подбитая российская техника.
Газон на одной из площадей столице усыпан небольшими украинскими флажками, вывешенными в память о погибших с начала боевых действий 24 февраля. На памятнике - сообщение «Украинцы, убитые Путиным», с цифрой, которая каждый день растет.
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