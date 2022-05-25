Украинские войска отступили в Донбассе

Война в Украине продолжается уже четвертый месяц, ожесточенные бои идут на востоке страны.

По сообщениям, украинским войскам пришлось отступить из нескольких населенных пунктов в Донбассе, в частности из Попасной и Лимана, а во вторник - из Светлодарска.

Российские войска предпринимают согласованные усилия, чтобы окружить Северодонецк, последний крупный город Луганской области, который все еще находится под контролем Украины.

Местные власти говорят, что наблюдают, как Россия перебрасывает личный состав и огневые средства в этот регион, чтобы попытаться прорвать украинские линии обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восток страны сейчас - самый сложный фронт для его войск. Он также заявил, что Украина готова возобновить переговоры с Россией и что дипломатическое решение этого кризиса может быть найдено.

Но также Зеленский настаивает на том, что соглашение о прекращении огня будет достигнуто только после того, как все российские войска покинут его страну.

Недавний опрос также показал, что украинцы не хотят поступиться своей территориальной целостностью ради мира. 82% респондентов заявили, что не готовы попрощаться ни с одной частью Украины.

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