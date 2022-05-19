Вернуть Херсон: украинские военные готовятся к битве за город

— Почему мы так далеко от них?

— Потому что они могут начать в нас стрелять.

Приблизиться к местам боевых действий на украинском южном фронте — деликатная задача.

— (по рации) Здесь нельзя снимать.

— Перестаньте снимать.

Для того чтобы нам разрешили приехать сюда, мы вели переговоры неделями.

Нас встречает заместитель командира Назар. Он возглавляет батальон из 500 человек, который пытается отбить Херсон — первый украинский город, взятый российскими войсками в начале войны.

Бои здесь были ожесточенными, рассказывает он, показывая место последнего удара. Снаряд упал сюда 24 часа назад.

— Они специально уничтожают инфраструктуру. Хотят посеять панику. Они думают, что уничтожая украинские города и села, они смогут запугать народ. Запугать людей, запугать нас, военных, но у них этого не получится.

Последние три месяца люди Назара пытаются остановить наступление России в районе Херсона. И у них получается. На вопрос о том, есть ли у них нужное оружие и аммуниция, Назар отвечает, что у них есть нечто более важное — смелость.

— Вооруженные силы Украины в лучшей боеготовности, чем когда-либо. Когда враг, Российская Федерация, в ночи начала обстреливать ракетами мирные украинские земли, многие люди просто ломали двери военкоматов, потому что хотели встать на защиту родины. Каждый из моих солдат и я точно знаем, что мы не только войдем в Херсон, но и в украинский Крым, и в украинский Донбасс.

Мы едем на позиции солдат неподалеку. Эти траншеи только что выкопаны и служат для защиты. Мы в нескольких сотнях метров от линии фронта.

— Это траншея для подразделения. Видите, там линия обороны. Тут линия обороны. Подразделения занимают оборону и защищают населенный пункт. На случай если враг захочет подойти. Но они потихоньку убегают. Мы их выгоняем.

— Они убегают?

— Да. Им пора возвращаться домой.

— Потому что вы их выгоняете.

— Да.

Украинские власти утверждают, что не согласятся на режим прекращения огня, пока российские войска не покинут территорию страны. Украинские солдаты готовятся к долгой битве.

— Прямо сейчас здесь относительно тихо... Вас это беспокоит?

— Так, настораживает. Поэтому вам пора уезжать.