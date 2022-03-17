Грузия ищет замену российской пшенице

Грузия ищет новых поставщиков пшеницы. Около 80% зерна страна покупала в России. Грузия отказалась вводить антироссийские санкции; но из-за западных санкций Тбилиси теперь не может расплачиваться за российский хлеб в иностранной валюте. Кроме того, из-за боевых действий угрозы нависли и над путями поставки: морские перевозки уже невозможны. Тем не менее, грузинские предприниматели считают, что выход есть.

Леван Силагава, глава Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии:

"Главный принцип — это наличие резервов. Если у вас есть достаточно резервов, прекращение импорта из любой страны, включая недружественные страны, такие как Россия, — не станет проблемой. У нас есть резервы на два месяца и время на то, чтобы переключиться на импорт из других стран безо всяких проблем".

В том, что хлеб станет дороже, в Тбилиси не сомневаются: это общемировая тенденция, поскольку Украина также была одним из крупнейших поставщиков зерна. Остановка же импорта, очевидно, приведёт к тяжёлым последствиям.

Эка Сепашвили, зампредседателя парламентского комитета по экономике и экономической политике:

"Граждане Грузии несомненно заметят, если исчезнет импортный хлеб, импортная пшеница, макароны, маргарин, подсолнечное масло. Это прямо скажется на благосостоянии граждан. А потом мы сможем начать обсуждение вопросов, связанных с инфляцией и девальвацией грузинской валюты".

Грузия также серьёзно зависит от поставок энергии и энергоносителей из России. В прошлом году доля российского импорта нефти достигла 20%. Несмотря на то, что дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси нет с 2008 года, двусторонняя торговля остаётся — пока — весьма активной.