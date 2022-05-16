В "бандеровской" таверне "не против русскоговорящих"

На фоне российского вторжения, одной из объявленных целей которого была "денацификация" Украины, во Львове не прекращает работу таверна, украшенная в том числе портретами Степана Бандеры: советская и российская историография называют его пособником нацистов и военным преступником.

Виктор Матлак, владелец таверны:

"Так думают малоосведомлённые люди, люди с пророссийским мнением. Это было очень выгодно нашим врагам — внедрить такое мнение о самом Бандере и о его движении, которое вело борьбу з а свободу Украины".

"Бандера, на самом деле, защищал интересы Украины. Если читать неможко глубже, то он боролся со всеми, кто против независимости Украины. И ему было неважно, кто он по национальности, кто он по вероисповеданию. Он был истинный патриот Украины".

То, что у таверны есть и образовательно-пропагандистские цели, хозяева не скрывают. Но подчёркивают, что эти идеи не были антироссийскими — до некоторого времени.

Виктор Матлак, владелец таверны:

"В игровой форме легче подавать информацию, это во-первых. Во-вторых, советская власть оказывала влияние на большей части территории Украины долгое время, и это нужно искоренять. И с этим, я думаю, мы справились. Мы не против русскоговорящих, здесь их много. А те, у кого российский паспорт — я не знаю, простим ли мы их".

При этом таверна, работающая больше 15 лет, до 2014-го года пользовалась большой популярностью у туристов из России — даже не разделявших отношение украинцев к Бандере.