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Украина

Руины турсектора Украины

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На руинах базы отдыха под Одессой.
На руинах базы отдыха под Одессой.   -   Авторское право  Euronews

Черноморские пляжи Одессы запрещены для посещения. Здесь белый песок может скрывать смертельные ловушки, расставленные украинской армией для защиты города

Правда, местные жители считают, что с приходом по-настоящему теплых дней смогут пробраться к морю. Константин признается: "Думаю, что и в этом этом году люди пойдут на пляж. Одесситов трудно остановить, когда дело касается моря. А в следующем году сюда вернется больше народу, тогда -то и можно будет говорить о возобновлении сезона отпусков".

Война и туризм несовместимы, в результате боевых действий в Украине разрушена немалая часть инфраструктуры отдыха. База "Жюль Верн" в Затоке к югу от Одессы в службах бронирования имела оценку "очень хорошо". В начале мая комплекс был полностью разрушен , российская ракета упала в двух шагах от бассейна По словам работников отеля, тяжелые ранения получили по меньшей мере 4 человека, остальных же "Бог спас", считают они.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес: "Турсектор Украины когда-то процветал. В 2008 году республику посетили 30 миллионов туристов, с началом событий на востоке в 2014 году приток гостей пошел вниз, в прошлом году он был рекордно низким - менее 3 миллионов туристов".

Наша собеседница - хозяйка небольшого отеля, сегодня она осталась без заработка и надежды. "Работы нет и не будет, пляж, море заминированы", - рассказывает женщина. Ее семья жила со сдачи комнат, теперь ситуация иная. "Бизнес был нашей жизнью, приносил доход, - говорит она. - Я должна кормить троих детей. А работы нет ни у кого", -

Но многие украинцы скажут вам, что материальные потери не так страшны, как ощущение предательства со стороны народа, которого многие здесь считали близким.

Наша собеседница уточняет: "Мой старший брат живет в России, он сказал, что мы нацисты. А мы ему ответили, что в нас тут стреляют. По его мнению, не стреляют... Я не ожидала этого. Всю жизнь Россия и Украина были как сестры. Это ужасно".