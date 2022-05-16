Война изменила жизнь танцовщика

Танцовщик Большого театра, бразилец Дэвид Мотта был одним из первых артистов, покинувших Москву после вторжения в Украину. В Большом театре он поднялся по карьерной лестнице до статуса главного солиста и танцевал ведущие партии в таких балетах, как "Дон Кихот" и "Щелкунчик".

Уроженец Кабу-Фрио к северу от Рио-де-Жанейро Мотта обнаружил в себе страсть к балету в раннем возрасте и, выиграв на международном конкурсе в Нью-Йорке стипендию в Академию Большого театра, финансируемую Министерством иностранных дел Бразилии, в 12-летнем возрасте он променял идиллические пляжи своего городка на морозы российской столицы. Половину своей 25-летней жизни Дэвид провёл в России, и решение покинуть эту страну далось ему не просто, а будущее казалось неопределённым.

"Это было очень тяжело, - говорит танцовщик. - Я провёл бессонные ночи, не зная, смогу ли я всё начать сначала, где я начну, как я начну. Но теперь я уже на полпути, как говорится. Я уже устроился на работу, сегодня я танцую в муниципальном театре Рио де Жанейро, что доставляет мне огромное удовольствие, и я намного спокойнее, чем раньше".

В Рио-де-Жанейро Дэвид Мотта танцует в балете "Лебединое озеро", а в конце месяца отправится работать в Берлин. Он с сожалением говорит о том, что война в Украинепоставила деятелей искусства, которые призваны объединятьстраны и культуры, под перекрёстный огонь и особенно наказала россиян, лишив их многих мероприятий за границей. А Россию, где он состоялся как артист и многому научился, танцор будет, по его словам, всегда носить в своём сердце.