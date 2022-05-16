Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Бразилия

Война изменила жизнь танцовщика

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Бывший солист Большого театра, бразильский танцовщик Давид Мотта, покинувший российскую труппу из-за войны в Украине, на репетиции "Лебединого озера" в Рио-де-Жанейро
Бывший солист Большого театра, бразильский танцовщик Давид Мотта, покинувший российскую труппу из-за войны в Украине, на репетиции "Лебединого озера" в Рио-де-Жанейро   -   Авторское право  MAURO PIMENTEL/AFP or licensors

Танцовщик Большого театра, бразилец Дэвид Мотта был одним из первых артистов, покинувших Москву после вторжения в Украину. В Большом театре он поднялся по карьерной лестнице до статуса главного солиста и танцевал ведущие партии в таких балетах, как "Дон Кихот" и "Щелкунчик". 

Уроженец Кабу-Фрио к северу от Рио-де-Жанейро Мотта обнаружил в себе страсть к балету в раннем возрасте и, выиграв на международном конкурсе в Нью-Йорке стипендию в Академию Большого театра, финансируемую Министерством иностранных дел Бразилии, в 12-летнем возрасте он променял идиллические пляжи своего городка на морозы российской столицы. Половину своей 25-летней жизни Дэвид провёл в России, и решение покинуть эту страну далось ему не просто, а будущее казалось неопределённым.

"Это было очень тяжело, - говорит танцовщик. -  Я провёл бессонные ночи, не зная, смогу ли я всё начать сначала, где я начну, как я начну. Но теперь я уже на полпути, как говорится. Я уже устроился на работу, сегодня я танцую в муниципальном театре Рио де Жанейро, что доставляет мне огромное удовольствие, и я намного спокойнее, чем раньше".

В Рио-де-Жанейро Дэвид Мотта танцует в балете "Лебединое озеро", а в конце месяца отправится работать в Берлин. Он с сожалением говорит о том, что война в Украинепоставила деятелей искусства, которые призваны объединятьстраны и культуры, под перекрёстный огонь и особенно наказала россиян, лишив их многих мероприятий за границей. А Россию, где он состоялся как артист и многому научился, танцор будет, по его словам, всегда носить в своём сердце.