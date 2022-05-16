Жизнь в подземелье: кому верить?

Почти три месяца войны превратили Лисичанск, шахтерский город с населением 100 000 человек в Луганской области, в город-призрак, где нет ни воды, ни света, ни сотовой связи

Портативное радио в темном подвале пострадавшего от обстрела детского сада передает новости на русском языке о военных победах России в Украине.

Семь напуганных пенсионеров не знают, кому верить.

— Они говорят, что взяли Артемовск (ныне Бахмут). Вы скажите, взяли они его или нет?

— Нет.

— Сейчас включили приемник, а там Россия одно говорит, Украина — другое.

— То есть вы не знаете, кто выигрывает войну?

— Нет, мы не поймем.

По их словам, главных страха у них два: то что обломками завалит единственный вход в убежище и то, что российские войска нагрянут без предупреждения.

Ну а пока те, кто выбирается отсюда во время затишья, направляются к единственному в городе природному источнику, чтобы запастись водой.

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