Группа Pussy Riot выпустила новую песню против полицейского произвола

Российская группа Pussy Riot выпустила клип на новую песню, в которой выступает против жестокости и произвола полицейских во всем мире. В записи трека участвовали аргентинские музыканты Parcas, Dillom и Muerejove. Название композиции "1312" соответствует порядковым номерам букв скандально известной аббревиатуры A.C.A.B. в латинском алфавите.

Надежда Толоконникова черпала вдохновение из собственного опыта общения с правоохранителями, в том числе, после исполнения панк-молебна в Храме Христа Спасителя в 2012 году.

Надежда Толоконникова, участница Pussy Riot: "У меня было в жизни было достаточно много неприятностей с полицией. И давно хотелось сделать что-то вроде анархистского гимна, который бы говорили за всех тех людей, которые когда-либо подвергались полицейскому насилию или незаконному задержанию".

Тема вновь стала актуальной в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда, на шею которого в ходе задержания наступил коленом один из сотрудников правопорядка.

Надежда Толоконникова, участница Pussy Riot: "То, что произошло в Соединенных Штатах с тем же Флойдом, совершенно неприемлемо. Я одна из тех активистов, которые призывают к демилитаризации полиции в США".

Поводом для написания песни послужили и прошлогодние антиправительственные манифестации в Чили: тысячи протестующих столкнулась тогда с чрезвычайно жесткими действиями полицейских.