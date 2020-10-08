Задержаны участницы Pussy Riot Вероника Никульшина и Мария Алехина

В Москве задержали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину. Накануне панк-рок-группа провела акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества, вывесив радужные флаги на ряде зданий госучреждений (в частности, на здании Верховного суда,администрации президента, ФСБ, Министерства культуры и ОВД по району Басманный).

О задержании Никульшиной на Таганке сообщил в четверг ее адвокат Сергей Тельнов. По его словам, в настоящий момент она находится в ОВД "Мещанский".

Марию Алехину правоохранители задержали у редакции телеканала "Дождь".

В среду вечером стало известно о задержании еще двух участников группы - Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Позже их отпустили под обязательство о явке для составления протокола по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Полицейские также и к дому Александра Софеева, а также к матери Алехиной и муниципальному депутату Люсе Штейн.