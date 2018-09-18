Врачи: Верзилова могли отравить

Активист Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов с большой долей вероятности был отравлен. К такому выводу пришли специалисты берлинской клиники Charite, куда мужчина был доставлен в минувшую субботу из Москвы. В то же время медики не могут определить конкретное вещество, вызвавшее интоксикацию, которая предположительно началась неделю назад.