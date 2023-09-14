Поэзия, юмор, ярость и панк-рок: всё это - первая в истории музейная выставка Pussy Riot.

Она открылась в стенах Музея современного искусства Луизиана в Дании, в 30 километрах к северу от Копенгагена.

Женщины в балаклавах приобрели мировую известность благодаря своим дерзким выступлениям в России.

Новая выставка является крупнейшей на сегодняшний день презентацией творчества группы, критикующей Кремль, и посвящена ее многолетнему противостоянию с российским режимом.

Группа получила международную известность после того, как ее участники получили в России тюремные сроки после скандальной акции протеста в московском Храме Христа Спасителя в 2012 году.

После полномасштабного вторжения России в Украину и подавления инакомыслия в РФ участники группы переехали в другие страны.

Участница группы Мария Алехина была приговорена к двум годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве после акции протеста группы в соборе в 2012 году.

По ее словам, это шоу является предупреждением о том, как легко люди могут потерять свою свободу.

"И опять же, это очень важно, чтобы объяснить людям, что эта война не возникла на пустом месте, она развивалась как минимум десять лет, и уровень репрессий внутри России рос, и люди протестовали, но почему-то всем было наплевать. Поэтому я не верю, что это что-то особенное в России. Потеря свободы может произойти где угодно. Так что эта выставка - знак осознания людьми того, что они могут потерять свободу очень легко. Потому что десять лет - это, может быть, и много для одного человека, но для истории это очень мало".

Экспозиция представляет собой хаотичный монтаж из сотен фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены несколько "акций" Pussy Riot в общественных местах и последствия этих выступлений, включая аресты, избиения, тюремное заключение и слежку.

Инсталляция представляет собой расширенную версию выставки в Рейкьявике, которая открылась в ноябре 2022 г. и продлилась всего три месяца.

По мнению кураторов, выставка отражает одно из самых мощных политических арт-явлений XXI века, бросающее вызов российскому режиму с помощью яркой одежды, переодеваний и песен протеста.

"Это история о выступлении за права женщин, права ЛГБТ+, права человека. Это история о том, как настаивать на свободе слова. А еще это история об активизме с юмором, с творчеством, с художественными средствами", - объясняет куратор Тине Колструп.

По словам Алехиной, она надеется, что выставка побудит посетителей интересоваться политикой и российским государством.

По ее словам, это также своего рода пособие по постановке собственных перформансов.

Выставка "Pussy Riot: Бархатный туризм" открылась в Музее современного искусства Луизиана в среду 13 сентября и продлится до 14 января 2024 года.