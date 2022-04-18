Зеленский: "Россия хочет стереть с лица земли Донбасс"

"Украинские войска все ещё контролируют некоторые части Мариуполя," – заявил в воскресенье премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что солдаты ВСУ, укрывающиеся на территории комбината "Азовсталь" не сдадутся в плен.

Российские информагентства со ссылкой на милицию ДНР сообщают о том, что в районе завода им. Ильича было найдено тело погибшего командира 36-й бригады ВМС Украины. Официальный Киев эту информацию не комментирует.

Точно так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли другие города и общины Донецкой и Луганской областей. Мы делаем все для обеспечения обороны и находимся в постоянном контакте с партнерами. Мы благодарны тем, кто помогает действительно всем, чем может. Но те, кто, имея необходимое нам оружие и боеприпасы, придерживает поставки, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы,судьба людей, которых можно спасти. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины также упомянул в своём вечернем видеообращении обстрелы центральных кварталов Харькова, от которых за последние четыре дня погибли 18 человек, более сотни получили ранения. Зеленский назвал действия россиян "сознательным террором".

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении "высокоточным оружием" складов боеприпасов вблизи города Изюм Харьковской области.

Президент Зеленский заявил в своём Твиттере, что провел переговоры с директором-распорядителем международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о послевоенном восстановлении Украины.

"Непрерывная экономическая поддержка со стороны партнеров необходима для того, чтобы заложить основы для восстановления современной конкурентоспособной Украины".

На следующей неделе премьер-министр страны примет участие в весенних встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

На своей странице в Фейсбуке глава луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал местных жителей срочно покинуть регион перед угрозой масштабного российского наступления, отметив, что "пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других".

Ранее Гайдай заявлял, что 80 тысяч местных жителей ожидают эвакуации, отметив, что в Луганской области не работает ни одна железнодорожная станция.

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