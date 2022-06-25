"Нам нужны конкретные действия"

В Мюнхене — многотысячные демонстрации перед открытием саммита глав государств "Большой семёрки". Среди их требований — отказ от ископаемого топлива, защита природного разнообразия, социальная справедливость, борьба с голодом и мир для Украины.

Лидеры "Семёрки" заявляют, что среди тем саммита — преодоление экономических последствий войны.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Жестокая война России против Украины оказывает влияние и здесь. Многие товары, которые мы покупаем, стали дороже: продукты питания, а особенно цены на энергоносители. Сейчас важно, чтобы мы обсудили ситуацию и в то же время позаботились о том, чтобы остановить антропогенное изменение климата".

Экоактивисты заявляют, что российская агрессия против Украины — ещё один повод отказаться от российского ископаемого топлива и развивать "зелёные" энергетические программы.

Кристоф Бауц, директор НПО Campact:

"Нам не нужны красивые совместные фотографии глав правительств "семёрки". Нам нужны конкретные решения, совершенно иная политика. Нам нужно отказаться от нефти, угля и газа: война против Украины очень ясно показала, насколько мы зависимы. И нам нужно перейти на возобновляемые источники энергии, увеличить энергоэффективность. Именно такие конкретные решения мы хотим видеть".

Евросоюз уже ввёл целый ряд ограничений на поставку энергоресурсов из России; по заявлениям Брюсселя, к концу года закупки должны сократиться на 90%.

Саммит "Большой семёрки" начнётся в Эльмау под Мюнхеном в воскресенье и продлится до вторника.