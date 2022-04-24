Удары по Одессе: Зеленский назвал убийство детей "новой национальной идеей РФ"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в воскресенье посетят Киев. Об этом на пресс-конференции в столичном метро сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина выйдет из любых переговоров с РФ, если, по его словам, на временно оккупированных территориях будут проведены псевдореферендумы или уничтожены украинцы в Мариуполе.

Глава государства опубликовал видеообращение с заявлением о российских авиаударах по Одессе. Одна ракета попала в в многоэтажный жилой дом.

"Сегодня Россия нанесла еще один ракетный удар по Украине, по Одессе. Погибли не менее восьми человек, 18 получили ранения. В числе убитых -- трехмесячная девочка. Каким образом она угрожала России? Похоже, что убийство детей стало новой национальной идеей Российской Федерации", -- сказал Зеленский.

Минобороны РФ утверждает, что нанесен удар по логистическому терминалу на военном аэродроме под Одессой. где хранилась крупная партия оружия из США и ЕС.

В Киев заявляют, что в Херсонской области были убиты два российских генерала.

Согласно наблюдениям американского Института по изучению войны, Россия развертывает все больше войск на востоке Украины и готовится к еще более масштабному наступлению в Донбассе. На территории промышленного комплекса "Азовсталь" в осажденном Мариуполе остаются около трех тысяч украинских военных, а также мирные жители.

На этом фоне в ООН предупреждают что система здравоохранения на востоке Украины практически разрушена и ВОЗ до сих пор не смогла получить доступ к нуждающимся в Мариуполе.