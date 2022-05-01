Зеленский призывает расширить санкции против российской нефти

Масштаб санкций против российского нефтяного сектора должен быть расширен: к этому призвал президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России; по данным СМИ, он может касаться в том числе и торговли нефтью.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"В ближайшее время мы ожидаем решения по поводу нефтяных ограничений против России. Мы настаиваем на том, что справедливой частью санкций касательно российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения с помощью продажи так называемых нефтяных смесей. Если какая-либо компания или страна будет помогать России торговать нефтью, она также должна подпасть под санкции".

Брюссель официально не раскрывает детали санкций из обсуждаемого пакета. По данным ряда западных СМИ, речь может идти о введении эмбарго на российские нефтепродукты до конца нынешнего года.

В России, в свою очередь, предлагают новые варианты контрсанкций. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье предложил конфисковывать активы работающих в России компаний, принадлежащих бизнесменам из "недружественных" стран — то есть таких, которые решили конфисковывать российские активы за рубежом.