Тысячи людей вышли на улицы Кёльна, на западе Германии, с пророссийскими и проукраинскими лозунгами.

Около 1000 приняли участие в демонстрации против поставок оружия в Украину и в поддержку президента России Владимира Путина.

Проукраинская демонстрация привлекла гораздо больше участников - однако ожидавшихся 10 000 протестующих не набралось.

Для предотвращения столкновений между двумя группировками был развернут крупный полицейский контингент.

Когда около 50 проукраинских демонстрантов двинулись к пророссийскому кортежу, полиция изменила их маршрут.