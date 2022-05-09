Тысячи людей вышли на улицы Кёльна, на западе Германии, с пророссийскими и проукраинскими лозунгами.
Около 1000 приняли участие в демонстрации против поставок оружия в Украину и в поддержку президента России Владимира Путина.
Проукраинская демонстрация привлекла гораздо больше участников - однако ожидавшихся 10 000 протестующих не набралось.
Для предотвращения столкновений между двумя группировками был развернут крупный полицейский контингент.
Когда около 50 проукраинских демонстрантов двинулись к пророссийскому кортежу, полиция изменила их маршрут.
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