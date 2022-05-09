Социал-демократы канцлера Шольца теряют популярность

Христианско-демократический союз Германии нанёс сокрушительное поражение социал-демократам канцлера Олафа Шольца на выборах в региональный парламент федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, население которой составляет более 2,8 млн человек.

Согласно предварительным данным, СДПГ занимает третье место с 16 процентами голосов, оказавшись позади партии "зеленых", за которую проголосовали 18,3 процента избирателей. На четвертом месте - Свободная демократическая партия (СвДП), набирающая 6,4 процента голосов.

Пять лет назад христианские демократы получили 32 процента голосов, СДПГ - 27,3 процента, а "зеленые" - 12,9 процента.

Расположенный между Балтийским и Северным морями, Шлезвиг-Гольштейн является ведущим регионом Германии в производстве ветровой энергии с более чем 3000 наземных и морских ветряных турбин.

Зеленые стремятся увеличить количество турбин и сократить минимальное расстояние между ветряными электростанциями и жилыми домами, в то время как ХДС хочет увеличить производственную мощность существующих ветряных электростанций без дальнейшего увеличения их количества.

Критики обвиняют Шольца в нерешительной позиции, в отношении военного вторжения России в Украину.