Выборы в Северном Рейне-Вестфалии: тест для Олафа Шольца

В воскресенье состоятся выборы в парламент федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В этом промышленном регионе со столицей в Дюссельдорфе проживает почти четверть всех избирателей Германии. Аналитики называют это голосование первым настоящим тестом для социал-демократа Олафа Шольца, занявшего пост канцлера полгода назад. При нём Германия объявила о развороте в своей военной доктрине и поставках летальных вооружений Украине. Тем не менее оппоненты политика критиковали его за недостаточную жёсткость по отношению к Кремлю.

По последним опросам, христианские демократы, руководящие регионом на протяжении последних четырёх лет, с небольшим перевесом опережают социал-демократов, 20% опрошенных ещё не определились со своим выбором.

Победа в Северном Рейне-Вестфалии позволит главе ХДС Фридриху Мерцу укрепить свой статус лидера оппозиции по отношению к канцлеру. Неделю назад СДПГ выиграла местные выборы в земле Саар, но заняла третье место после ХДС и зелёных на выборах в Шлезвиг-Гольштейне.Хорошим результатам зеленых способствует популярность федеральных министров Роберта Хабека и Анналены Бербок, участвующих в правительственной коалиции.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.